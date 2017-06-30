ГМИИ имени Пушкина отметил 90-летие своей археологической деятельности масштабной исторической выставкой «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства». Цель проекта — не только напомнить о том, что музейщики занимались и занимаются раскопками, но и рассказать об истории нашей страны. Мало кто из непосвященных знает, что на территории нынешней России 2000 лет назад существовала высокоразвитая античная цивилизация.

Боспорское царство располагалось на Крымском полуострове и землях современного Краснодарского края. А двумя ведущими полисами государства были Пантикапей (район сегодняшней Керчи) и Фанагория (Таманский полуостров). Именно в Фанагории в 1927 году начал вести раскопки Пушкинский музей, и в 1936-м там была основана археологическая экспедиция. В 1945-м ученые музея стали работать и в Пантикапее.

— Мы — копающий музей, таких не очень много. Раскопки проходят летом в Керчи, в районе Керченского музея-заповедника, — рассказала «Известиям» директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак. — За последнее десятилетие там сделаны ошеломляющие открытия, связанные с историей древнего Боспорского царства. Об этом мы и рассказываем на выставке, демонстрируя уникальные вещи и расширяя представления о древнем мире.

Недавно найденные сотрудниками археологической экспедиции артефакты позволили, в частности, скорректировать датировку появления Боспорского царства: теперь считается, что Пантикапей был основан в VII веке до н.э, а не в VI–V, как считалось ранее. Кроме того, изменились и представления о том, какие народы создали государство. Раньше считалось, что территорию осваивали только греческие колонисты, сейчас исследователи уверены в участии в этом процессе фригийцев и лидийцев.

Так или иначе, культура Боспорского царства, конечно, происходит от античной Греции. Жители поклонялись Аполлону, Дионису, Деметре, строили храмы в греческом стиле, расписывали кувшины и вазы, как ремесленники из Эллады.

На выставке можно увидеть фрагмент колонны с ионическим ордером, беломраморную голову от статуи Афродиты и множество предметов керамики, демонстрирующих высокое мастерство боспорских гончаров и художников. Например, превосходно сохранившийся стамнос (сосуд типа амфоры) с изображением дионисийского праздника.

Впрочем, наиболее впечатляющий экспонат из керамических изделий — ванна с рельефными фризами, изображающими соревнование колесниц. По словам представителей музея, это уникальный артефакт, не имеющий прямых аналогов среди античных находок.

Ученые предполагают, что ванна могла использоваться для ритуальных омовений жрецов во время церемоний. Увы, рисунок сохранился плохо, а сам объект был разбит. И лишь несколько лет назад благодаря технологиям 3D-моделирования и лазерного сканирования обломки были собраны воедино.

Еще один экспонат, поражающий посетителей, — ритуальное захоронение коня. В стеклянной витрине, дно которой заполнено песком, расположены кости лошади и бронзовые ажурные бляхи, украшавшие сбрую. Конь был обезглавлен в ходе магического ритуала, призванного помочь пантикапейцам в борьбе со скифами — прославленными наездниками.

Есть в экспозиции и более традиционные предметы, которые, однако, завораживают красотой. В их числе — золотые сокровища: нашивные бляшки с изображениями головы Медузы Горгоны и скифа на коне, монеты с рельефными портретами, погребальный венок…

Но главное — практически за всеми экспонатами выставки скрываются увлекательные истории: порой пугающие, как в случае с многочисленными артефактами из некрополя, а порой восхищающие величием событий, безмолвными свидетелями которых они стали.