В ГМИИ имени Пушкина открылась персональная выставка Гарифа Басырова. Графические работы художника из цикла «Обитаемые пейзажи», небольшая серия «Архаика» и скульптуры из инструментов и досок «Инкубусы» выставлены в двух залах Отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Гигантские бесполые фигуры не то людей в квадратных габардиновых пальто, не то истуканов с острова Пасхи на фоне бескрайних пустынь — такими увидел современников Гариф Басыров. Одиночество и замкнутость, характерные для его персонажей, отражают здесь и историческую эпоху: большинство работ написано в 1980–1990-е годы, когда чувство неопределенности витало в воздухе. Басыров работал в разных техниках: литография, офорт, тушь, карандаш, гуашь, коллаж, но на выставке доминируют его графические рисунки цветными карандашами по картону. Из-за начертания силуэтов короткими линиями изображение кажется сотканным из шерстяных ниток.

Работы Басырова порой носят карикатурный, ироничный характер. Люди-памятники на его рисунках запечатлены как в состоянии покоя (лежа, сидя, во сне, за книгой), так и в движении (субботник, спорт, лыжи, футбол, в полете над городом). Гротеск и фантастичность медитативных сценок на фоне печальных, неприютных пейзажей помещают их в контекст вне времени и места.

Инициатором выставки стал художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

— У Басырова сам штрих является произведением искусства, — заявил автор «Ежика в тумане» на вернисаже. — В этом сказывается не столько мастерское владение карандашом, сколько умение передавать опыт переживаемой жизни. В его работах запечатлена бесконечность.

Басырова называют «тихим художником», «художником печального образа», который работает спокойно в своей келье вдали от светского шума. Стремление автора к камерности, уединению сказалось и на планировке самой выставки: работы висят в небольших полуподвальных помещениях, энергетике пустынь на рисунках созвучно свободное пространство зала с матовыми серыми стенами.

В экспозицию также вошли «скульптуры» Басырова, собранные из мусора окрестных свалок и инструментов. Эти антропоморфные, абстрактные фигурки «Инкубусы» — то ли куколки, то ли архаические божки, «жившие» на чердаках.

Творчество Гарифа Басырова перекликается с работами на другой выставке музея — итальянца Джорджо Моранди: то же спокойное уединение, философские размышления, только вместо простых натюрмортов — загадочные пейзажи. Тематические переклички — неслучайны.

— Работам Басырова созвучна и «Тайная вечеря» Тинторетто из экспозиции венецианцев, — отметила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак. — А скоро у нас откроется выставка Александра Тышлера, еще одного «тихого художника». Я воспринимаю экспозицию Басырова как запев, небольшое стихотворение, а не поэму. И у него будет продолжение.