В Нижнем Новгороде установлен первый в России пешеходный мост из алюминиевых сплавов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Русал».

Мост возведен в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области. Его длина составила 38 м, ширина – 6,5 м. Вес моста в три раза легче стальных аналогов — 22 т, что означает снижение нагрузки на опорные конструкции.

Планируется, что в ближайшие недели в Афонино будет собран второй алюминиевый мост.

Алюминиевые пешеходные мосты обладают целым набором преимуществ по сравнению со стальными. Материал отличают высокие антикоррозийные свойства, низкие эксплуатационные издержки, минимальные сроки установки, длительный срок службы.

Кроме того, алюминий в отличие от стали при температуре минус 35–40 градусов увеличивает свою прочность, что является конкурентным преимуществом при строительстве в районах с суровым климатом.