Навальный обжаловал решение суда по иску Алишера Усманова
Представители Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обжаловали решение суда об удовлетворении иска бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства. Об этом сообщила представитель пресс-службы суда Людмила Морозова.
«Сегодня в суд поступила апелляционная жалоба Навального», — сказала Морозова.
Также она отметила, что дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции пока не назначена.
Люблинский суд Москвы ранее удовлетворил иск Алишера Усманова к Алексею Навальному и ФБК, обязав их удалить порочащие бизнесмена материалы и опубликовать опровержение.
Навальный тогда заявил, что обжалует данное решение и в любом случае не будет его выполнять.