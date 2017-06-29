Представители Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обжаловали решение суда об удовлетворении иска бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства. Об этом сообщила представитель пресс-службы суда Людмила Морозова.

«Сегодня в суд поступила апелляционная жалоба Навального», — сказала Морозова.

Также она отметила, что дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции пока не назначена.

Люблинский суд Москвы ранее удовлетворил иск Алишера Усманова к Алексею Навальному и ФБК, обязав их удалить порочащие бизнесмена материалы и опубликовать опровержение.

Навальный тогда заявил, что обжалует данное решение и в любом случае не будет его выполнять.