Японская компания Sony хочет возобновить производство виниловых пластинок спустя 30 лет. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Выпуском пластинок займется завод Sony Music Entertainment в префектуре Сидзуока. Как сообщает телеканал «360», решение компании связано с ростом спроса на музыку на виниловых пластинках и среди взрослых потребителей, и среди юных меломанов за последние 10 лет. Массовое производство пластинок планируется запустить в течение текущего финансового года, отсчет которого ведется с 1 апреля. Отмечается, что компания даже оборудовала для этих целей завод. Как сообщает ТАСС, пластинки будут выпускаться как с популярными старыми композициями, правами на которые обладает Sony, так и с новыми хитами. Также компания готова принимать заказы от других лейблов.