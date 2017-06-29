Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 Турции согласован, сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

В то же время Кожин отметил, что коммерческие детали контракта пока не определены.

«Контракт согласован, там всё понятно, но по кредиту, по деньгам вопрос не решен», — заявил помощник президента в ходе Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев ранее сообщал, что Россия и Турция уже согласовали технические параметры контракта на поставку систем С-400 и сейчас обсуждаются другие аспекты сделки.

«Есть вопросы коммерческие и политические», — отметил Михеев.

Комплексы С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия.