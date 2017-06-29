Работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем наполовину. Об этом заявил Роман Новиков, начальник ФКУ Упрдор «Тамань» на Крымском транспортном форуме, передает ТАСС.

По его словам, стройка вышла на пиковую мощность, на сегодняшний день возведение моста уже перешагнуло свой экватор: выполнено практически 55% общего объема работ.

«Крымский мост, кстати, строит почти 600 крымчан — один из самых высоких показателей с учетом того, что в проекте участвуют жители из самых разных регионов России», — рассказал Роман Новиков.

В стройке задействовано около 1,5 тыс. различных технических средств, в том числе более 100 кранов разной грузоподъемности. На объекте работает более 8 тыс. строителей и 1,5 тыс. инженерно-технических работников.