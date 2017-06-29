Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за личный вклад в укрепление отношений между двумя странами. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном <…> наградить орденом Александра Невского Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича — Президента Туркменистана», — говорится в сообщении.

Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана в феврале 2007 года.