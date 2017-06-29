Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков был избран в совет директоров автомобилестроительной компании КамАЗ, следует из материалов компании. На этой должности Сердюков сменил Владимира Дмитриева, бывшего председателя ВЭБ.

В состав совета также вошли генеральный директор компании Сергей Когогин, глава Ростеха Сергей Чемезов, заместитель главы Ростеха Игорь Завьялов, руководитель одного из подразделений Daimler Вольфрам Шмид, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральд Янк, председатель Первичной профсоюзной организации работников КамАЗа Александр Васильев, гендиректор «Татэнерго» Ильдар Халиков, советник гендиректора Ростеха Сергей Скворцов, генеральный директор «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман, президент «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян.

Всего в совет директоров компании вошло 11 человек.