Распущены все работники ЗАО «Заготовитель», эксплуатировавшего закрытый мусорный полигон «Кучино». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего пресс-секретаря компании.

«На данный момент сотрудники полигона ищут работу. Всех распустили. Эксплуатировать полигон некому», — пояснил он.

По словам собеседника агентства, на полигоне работали около 150 человек, часть из них —на условиях аутсорсинга.

Ранее министр экологии Подмосковья Александр Коган оценил ущерб экологии региона от деятельности полигона ТБО «Кучино» более чем в 2,2 млрд рублей. Власти Московской области планируют взыскать эти деньги с эксплуатанта.

Дальнейшая судьба компании, а также данные о возмещении ущерба от эксплуатации полигона пока неизвестны.