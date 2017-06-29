Нападающий «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не будет играть в матче за третье место Кубка конфедераций из-за рождения детей. Об этом футболист сообщил на своей странице в Facebook.

Тренерский штаб разрешил Криштиану Роналду покинуть расположение португальской сборной, чтобы отправиться к детям. Ранее сообщалось, что 8 июня суррогатная мать родила футболисту близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Форвард написал, что он впервые увидит своих детей.

Напомним, в среду сборная Португалии проиграла команде Чили в серии пенальти. В четырех матчах Кубка конфедераций Роналду забил два гола. По итогам всех трех встреч группового раунда турнира он признавался лучшим игроком матча.

Матч за третье место Кубка конфедераций пройдет в Москве 2 июля.