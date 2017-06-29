Два человека пострадали при взрыве газа в одном из корпусов общежития университета в городе Мюррей, который находится в штате Кентукки.

Как сообщает телеканал Fox News, взрыв прогремел на том месте, где ранее была обнаружена утечка газа. Пострадавший при ЧП работник Murray State University был госпитализирован. Еще один получил незначительные травмы, ему оказали помощь на месте.

При взрыве никто из студентов университета не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.