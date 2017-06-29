Ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane-5 успешно вывела два спутника связи на орбиту Земли. Она стартовала в ночь на четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Новой задачей этого пуска является выведение на орбиту двух геостационарных телекоммуникационных спутников: Hellas Sat 3-Inmarsat S EAN и GSAT-17. Ракета их вывела на орбиту спустя 39 минут после старта с космодрома.

Этот запуск стал седьмым стартом с начала года. Ракета-носитель уже вывела спутники для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Индии, стран Европы, Среднего Востока и Африки, пишет ТАСС.

Ракета Ariane-5 предназначена для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. На ее разработку было потрачено около 10 лет и $7 млрд.