Россия намерена и впредь жестко и адекватно реагировать на провокации в отношении своих дипломатов со стороны Молдавии. Об этом в интервью «Известиям» заявил статс-секретарь, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Готовы взаимодействовать со всеми здравомыслящими, конструктивно настроенными политическими силами в Кишиневе и, конечно же, государственными структурами. Но на провокации, подобные недавней, будем и впредь реагировать жестко и адекватно», — сказал он.

Карасин также отметил, что Москва четко разделяет тех, «кто стоит за провокацией», и простых граждан Молдавии.

Он также добавил, что инцидент с дипломатами отражает остроту внутриполитической борьбы в Кишиневе.

Напомним, 29 мая посольство РФ в Молдавии получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. После этого Россия выслала пятерых молдавских дипломатов.

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