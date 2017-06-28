Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство будет помогать Краснодарскому краю в привлечении зарубежных партнеров, а также рассмотрит инициативу губернатора края Вениамина Кондратьева по введению электронной визы для иностранцев в Сочи.

«Электронные визы для нас дело новое, осваиваем этот опыт. По мере того, как мы освоим эту форму работы и поймем, насколько наши зарубежные партнеры готовы действовать на основе взаимности, конечно же, мы будем рассматривать и ваше обращение», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, визы в качестве эксперимента было решено ввести во Владивостоке и в Калининградской области.

Лавров также сообщил, что в МИД запланирована презентация Краснодарского края, что «привлечет дополнительных партнеров в регион». Ведомство намерено помочь региону укрепить отношения с иностранными партнерами, отметил он.