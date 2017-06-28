За два дня хакеры заработали на вирусе Petya 4 биткоина, или чуть более $10 тыс.
На вирусе-вымогателе Petya его создателям удалось заработать 3,99 биткоинов с помощью 45 трансакций, или $10,3 тыс., сообщает в среду CNBC.
По данным Coindesk, цена одного биткоина сейчас составляет около $2574,46. Соответственно общая сумма «заработанных» средств превысила $10 тыс.
В результате схожей кибератаки, которая была совершена в мае 2017 года с помощью вируса WannaCry, хакеры заработали $42 тыс.
Вирус Petya поразил 27 июня компьютеры в России и на Украине, а также в Европе, США и Азии.