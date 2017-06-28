Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также полузащитник команды Чили и немецкой «Баварии» Артуро Видаль выйдут в стартовых составах в полуфинальном матче Кубка конфедераций, сообщается на сайте Международной федерации футбола.

Игра между сборными Португалии и Чили состоится в среду в 21.00 мск и пройдет в Казани.

Португальцы вышли в полуфинал с первого места в группе А, потеряв в трех матчах очки только в игре с командой Мексики. У сборной Чили в активе одна победа и две ничьи. Она стала второй в группе В.

Полуфинальный матч между португальцами и чилийцами многие рассматривают как еще одну встречу звезд этих двух команд — Криштиану Роналду и Артуро Видаля. Недавно они противостояли друг другу в составе своих клубов в Лиге чемпионов. Тогда «Реал» одержал победу над «Баварией». Роналду смог забить в двух встречах пять мячей, а Видаль отметился только красной карточкой.