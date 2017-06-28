Подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта с защитником столичного ЦСКА Дмитрием Кулагиным, сообщает «Чемпионат».

В «Химках» отказались комментировать эту информацию.

Контракт Кулагина-старшего с ЦСКА истек, и армейцы не стали продлевать соглашение с 24-летним игроком. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Дмитрий провел 26 матчей, в которых в среднем набирал по 7,9 очка и отдавал по 2,5 передачи. В завершившемся розыгрыше Евролиги защитник принял участие в 17 матчах, набирая по 3,9 очка и отдавая по 1,2 передачи в среднем за игру.

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