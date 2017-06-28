Власти Тульской области утвердили план основных мероприятий по подготовке к празднованию 500-летнего юбилея Тульского кремля. Он рассчитан на федеральную субсидию в размере 465,9 млн рублей. Общий объем финансирования составит 700,25 млн рублей.

В частности, будут отреставрированы объекты по улице Металлистов, организованы гастроли ведущих театров в Туле, пленэры в Белеве и Чекалине, выставки в кремле и на Куликовом поле. Ряд проектов будет реализовываться с участием спонсоров и инвесторов, сообщает ИА «Тульские новости».

Торжества пройдут в 2020 году. Тульский кремль положил начало большой засечной черте. Почти пять веков назад Тула стала первой каменной крепостью после Москвы. Ежегодно кремль посещают порядка 1 млн туристов.