Минэкономразвития, Минфин, Росстандарт и Минсельхоз не согласовали второй вариант антитабачной концепции Минздрава, в которой Министерство здравоохранения предложило поступательно повышать налоговые сборы на сигареты, ввести стандартизированную пачку для всех производителей, а также обязать их выпускать слабо воспламеняющуюся продукцию. Эти предложения подверглись резкой критике со стороны профильных министерств. Минздрав, в свою очередь, продолжает настаивать на основных пунктах своей концепции, которые, по мнению экспертов, могут существенно снизить потребление табака в России.

Второй вариант концепции Минздрав представил на обсуждение в конце мая 2017 года. Из документа убрали конфликтные моменты — введение запрета на продажу сигарет тем, кто родился после 2015 года, конкретные ставки акцизов на последующие годы с их повышением, а также размер налога на розницу, если речь идет о реализации классических и электронных сигарет. При этом во вторую редакцию документа добавили предложение о лишении господдержки фильмов, в которых герои курят либо демонстрируется процесс курения. Плюс к этому предложен запрет на продвижение с помощью демонстрации табачных брендов.

В измененном варианте концепция Минздрава также получила замечания от министерств. В частности, в отзыве Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий») от 6 июня за подписью замглавы ведомства Олега Фомичева подчеркивается, что повышение цен на сигареты, увеличение ставок акцизов и минимальных розничных цен могут привести к «массовой переориентации потребителей на нелегальную табачную продукцию».

Кроме того, в Минэкономразвития считают, что «внедрение унифицированной упаковки табачных изделий приведет к невозможности использования производителями табачной продукции товарных знаков, торговых марок, логотипов, элементов дизайна». Минздрав предложил стандартизировать требования к длине, высоте, ширине и цвету потребительской упаковки, а также к ящикам для хранения табачной продукции. В условиях полного запрета стимулирования и рекламы табачной продукции данное требование приведет к невозможности взаимодействия с потребителем легального товара, указал в отзыве на новую антитабачную концепцию Олег Фомичев.

В Минсельхозе уверены, что «предложение о размещении предупреждений о вреде потребления табачных изделий на обертке фильтра сигарет, сигаретной бумаге не имеет мировых аналогов, трудноосуществимо технически и технологически». Подобное нововведение приведет к увеличению содержания вредных веществ в табачном дыме, сочли в ведомстве. Об этом говорится в отзыве от 9 июня за подписью замглавы министерства Евгения Непоклонова. В документе, с которым ознакомились «Известия», ведомство подчеркивает, что Минздрав не учитывает критику в полном объеме.

Любые предложения по корректировке налоговой политики в отношении сигарет из разработки Минздрава следует убрать, так как они «не являются предметом концепции и устанавливаются Налоговым кодексом РФ», считают в Минфине. Призыв к этому содержится в отзыве ведомства на концепцию от 8 июня за подписью замглавы министерства Антона Котякова.

Росстандарт в отзыве от 8 июня за подписью замглавы службы Антона Шалаева написал, что предложение Минздрава об обращении в России исключительно продукции с пониженной воспламеняемостью невозможно реализовать без первоочередного внесения изменений в межнациональное законодательство — в «Технический регламент на табачную продукцию».

В Министерстве здравоохранения на запрос «Известий» не ответили.

«Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» Минздрав подготовил в начале 2017 года. Документ был разослан в федеральные органы исполнительной власти и получил негативные отклики, однако концептуально ведомства его поддержали.

Ранее сообщалось, что среди основных предложений министерства фигурировало поступательное увеличение налогов на сигареты — с тем чтобы их стоимость была сопоставима с европейскими аналогами. В первом варианте концепции Минздрав детально прописал график увеличения ставок акцизов на будущие годы. Также было предложено ввести стандартизированные пачки для сигарет, что не позволило бы производителям привлекать новых потребителей. Кроме того, Минздрав настаивал и на продаже в России исключительно плохо воспламеняющихся сигарет (то есть таких, которые перестают тлеть, если курильщик какое-то время не затягивается).

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин подчеркнул, что повышение цен на сигареты за счет увеличения налоговых сборов — основной пункт антитабачной концепции Минздрава. По его мнению, в борьбе с табаком ценовые меры — самые существенные. Он напомнил, что при составлении концепции на 2010–2015 годы Минфину удалось убрать из документа пункты относительно повышения налогов на табачную продукцию (хотя в итоге они всё же были повышены). Эксперт подчеркнул, что унифицированная пачка также является важным положением документа — подобная мера уже помогла эффективно бороться с курением в Австралии и Великобритании.