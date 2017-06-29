Соцсеть «ВКонтакте» запускает новый сервис. Биржа контента позволит администраторам пабликов выбирать видеоролики, на которых они хотят зарабатывать. Новая программа дистрибуции запускается совместно с видеоплатформой Ruform (ранее называлась Pladform, на треть принадлежит «Газпром-Медиа»).

Чтобы воспользоваться новым сервисом, администраторам сообществ нужно будет зарегистрироваться на сайте Ruform. После чего они получат доступ к каталогу лицензионного контента в плеере Pladform с уже встроенной возможностью показа видеорекламы.

— Партнерская программа в первую очередь направлена на поддержку администраторов сообществ, у которых основная тематика — развлекательное видео, — сообщил исполнительный директор «ВКонтакте» Дмитрий Сергеев. — С ее помощью они смогут увеличить свои доходы на нашей площадке без какого-либо риска со стороны правообладателей. Библиотека видеороликов, доступных в программе, наполняется исключительно лицензионным контентом.

Чтобы разместить понравившееся видео на своих страницах, администраторы выбирают из каталога нужный им контент, публикуют у себя в сообществе и зарабатывают на показах рекламы при демонстрации видео. Выплаты будут производиться ежемесячно по определенной схеме.

Директор по продуктам Ruform Станислав Бонбин рассказал, что в будущем администраторы сообществ получат возможность «нарезать» легальное видео и выкладывать нужные фрагменты.

— Мы также планируем научить систему рекомендовать видеоконтент — на основе анализа популярности и предпочтений подписчиков каждого сообщества, — добавил представитель Ruform.

В компании Gazprom-Media Digital напомнили, что рост потребления лицензионного контента в «ВКонтакте» означает увеличение объема рекламы.

— Речь идет в первую очередь о длинном сериальном и киноконтенте, — объясняет медиадиректор Gazprom-Media Digital Татьяна Матвеева. — Замотивировав пользователей соцсети долями от рекламных доходов, Pladform запускает механизм, который способен долгое время стимулировать качественный органический рост объемов рекламного инвентаря.

Основатель и гендиректор фирмы MDK Creative (владеет большим количеством развлекательных пабликов) Роберто Панчвидзе предположил, что новый сервис будет в большей степени интересен небольшим сообществам.

— Многие продюсерские центры уже сегодня покупают медиаразмещение на крупных площадках, — пояснил Панчвидзе. — У нас от введения новой функции доход не прибавится и не убавится. Насколько нам самим будет интересно брать контент для размещения — зависит от цен. Но небольшим пабликам это поможет увеличить доходы, а значит, начать вкладываться в развитие своей площадки.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин уверен, что внедрение подобного сервиса будет мотивировать сообщества в соцсетях размещать у себя только легальный контент.

«ВКонтакте» не раскрывает данные по заработку на видео. В исследовании «Экономика Рунета» Российской ассоциации электронных коммуникаций рынок онлайн-видео (покупка контента и подписная модель) в России в 2016 году оценен в 4,56 млрд рублей. По данным РАЭК, он увеличился на 20% по сравнению с 2015 годом. Рынок видеорекламы в 2016 году составил 5,5 млрд рублей — на 23,6% больше предыдущего года. Самыми значительными барьерами для роста рынка медийной рекламы РАЭК считает ее раздражающие форматы: видеоролики с автозапуском, звуковые объявления, всплывающие объявления, невозможность пропустить ролик, а также нерелевантную рекламу в смартфонах.

По данным ассоциации «Интернет-видео», месячная аудитория легальных сервисов онлайн-видео в России составляет порядка 40 млн человек.

«ВКонтакте» на 100% принадлежит компании Mail.Ru Group.