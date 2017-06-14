14 июня страны всего мира отмечают Всемирный день донора. Специально к этой знаменательной дате социальная сеть ВКонтакте совместно с сервисом DonorSearch запустила новый проект, сообщает служба поддержки ВК.

Специальный раздел в соцсети поможет каждому пользователю узнать, кто из его друзей подходит для него в качестве донора, — достаточно заполнить небольшую анкету и указать информацию о группе крови, резус-факторе и возрасте.

Пользователям, желающим сдать кровь, расскажут подробности об этой процедуре и поделятся контактами центров переливания в сообществе vk.com/donorsearch.

«Каждый третий человек хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью переливания крови», —напомнила руководитель поддержки ВКонтакте Екатерина Лебедева.

По ее словам, команда поддержки соцсети инициировала информационный проект и подкрепила его делом. 16 мая члены команды пригласили бригаду из Центра переливания Ленинградской области и сдали кровь.