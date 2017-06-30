Прошло уже более двух лет с тех пор, как Россия, Украина, Германия и Франция в Минске разработали и подписали соглашение о прекращении огня на юго-востоке страны. Кроме того, недавние переговоры лидеров «нормандской четверки» также касались вопроса обмена военнопленными. Однако, несмотря на это, Украина продолжает высказываться против и всячески саботировать этот процесс. Хотя по итогам всех договоренностей процесс обмена пленными изначально был запланирован на начало июля текущего года. Представитель трехсторонней контактной группы от Украины Леонид Кучма несколько дней назад заявил, что по списку пленных всё еще есть разногласия, добавив, что у ДНР и ЛНР в списках на 15 человек больше. Но действительно ли включение или исключение дюжины человек оправдывает задержку, которая наносит ущерб пленным с обеих сторон?

Украина должна прекратить откладывать процесс обмена пленными. При простейшем наблюдении можно сделать вывод, что украинское правительство своими неоднократными отказами обменять людей с ДНР и ЛНР пренебрегает общепринятыми положениями в области прав человека. Но ведь с точки зрения международного законодательства такой обмен должен состояться прежде всего ради соблюдения прав людей.

Стоит напомнить, что в основе гуманитарного права лежит Женевская конвенция об обращении с военнопленными , положения которой должны соблюдаться всеми сторонами. Согласно второй статье конвенции, пункты документа должны соблюдаться даже в случае, если одна из сторон не признает состояния войны. Это правило действует и для правительства Украины, которое до сих пор отпирается, классифицируя свои военные действия против вооруженных сил республик Донбасса как «антитеррористическую операцию».

Кроме того, в Женевской конвенции четко зафиксировано, что между регулярными вооруженными силами и ополченцами не должно быть никаких различий. Но самое интересное, что в документе особое внимание уделено людям, которые вынуждены взять в руки оружие и применять его против военных, оккупировавших их территорию. Украина в своих отчетах называет пленных террористами и наемниками. Но документы эти не отражают действительности и не соответствуют духу и букве международного права в отношении военнопленных.

Международное законодательство также обязывает «незамедлительно» отсылать тех военнопленных, которые имеют проблемы со здоровьем, и речь идет не только о раненых. Иными словами, если процесс репатриации принимает форму обмена пленными, следует учитывать, что правительство Украины просто по закону не имеет свободы маневра в том, чтобы удерживать их на своей территории, тормозить процесс обмена, откладывая их возвращение на родину.

Мне думается, что основным препятствием на пути решения проблемы обмена является проваленное украинским правительством подписание закона, по которому участникам конфликта на востоке Украины должна была быть предоставлена амнистия . Хотя Киев, конечно, предсказуемо поспешил обвинить Донецкую и Луганскую республики во всех связанных с этим проблемах. Однако, даже следуя этой логике, не стоит забывать, что проблемы эти стали результатом военных действий, начатых Украиной против населения Донбасса.

При этом стоит подчеркнуть основное. Если Украина действительно хочет, чтобы ее воспринимали в качестве полноценного кандидата на вступление в Европейский союз, правительству страны следует прежде всего неукоснительно соблюдать основные права человека. И уж, конечно, такие основополагающие международные документы, как вышеупомянутая Женевская конвенция 1949 года.

Сегодня, когда предполагаемая «военная победа» над народом Донбасса, которую столь жаждет Киев, кажется наименее реалистичной, чем когда-либо, Украина, видимо, решила затормозить процесс обмена пленными. И делается это для того, чтобы получить хоть какой-то вес в нынешних переговорах по прекращению военного конфликта, в котором она, похоже, не может одержать верх.

Автор — председатель организации «Шведские врачи за права человека»

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