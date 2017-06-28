Группы православных жителей города Ельца Липецкой области обратились в интернете к патриарху Кириллу с просьбой содействовать прекращению показов городской оперы «Легенда о граде Ельце». Спектакль идет на сцене в форме креста.

По мнению активистов, эта постановка попирает религиозные чувства верующих. Авторы обращения считают, что оперу нужно запретить, передает GOROD48.

Спектакль проходит на берегу реки Быстрая Сосна с 2011 года, его создатели в прошлом году получили правительственную премию. Сюжет посвящен походу Тамерлана на Москву, внезапно прерванному под Ельцом.