Столичный ресторан Аркадия Новикова Valenok планирует установить биткоин-банкоматы, если увидит спрос со стороны клиентов. Об этом рассказал управляющий партнер Novikov Group Михаил Петухов, сообщает «РИА Новости».

Механизм регулирования оплаты биткоинами достаточно простой.

«Продавец генерирует QR-код, содержащий нужную сумму и адрес кошелька продавца. Покупатель сканирует этот QR-код, используя свое биткоин-приложение на телефоне, и производит оплату», — пояснил Михаил Петухов.

Информация о том, что один из московских ресторанов стал первым в России заведением, где посетитель расплатился биткоинами, появилась во вторник. Позднее компания Burger King сообщила, что начнет принимать биткоины в России в 2017 году.