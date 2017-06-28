Причиной аварии в метро Нью-Йорка, где с рельсов сошли два вагона поезда, послужил ненадежно закрепленный инвентарный рельс. Об этом сообщил телеканал ABC News.

ЧП произошло во вторник, 27 июня. Два вагона поезда сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля в результате экстренного торможения. Как сообщает «РИА Новости», в результате инцидента пострадали 345 человека, 17 из которых были госпитализированы. Всего из тоннеля после аварии эвакуировали порядка 800 человек, паники удалось избежать благодаря слаженным действиям сотрудников подземки.

Как сообщает телерадиокомпания «Мир», большинство пострадавших отравились дымом. По словам главы транспортного управления Нью-Йорка Джо Лота, причиной возгорания скопившегося на путях мусора стали возникшие из-за резкого торможения искры.

«Насколько сейчас известно, причина не в отказе оборудования и не в неполадках на путях», — подчеркнул чиновник, отметив, что причины инцидента расследуются. Сколько времени понадобится на восстановление движения по участку пути, неизвестно.