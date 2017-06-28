Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию родителей 10-месячного ребенка, просивших дать тяжелобольному малышу возможность пройти экспериментальное лечение в США. Об этом сообщает телеканал BBC.

10-месячный Чарли Гард болен редким синдромом истощения митохондрий, которое приводит к прогрессирующей слабости мускул и повреждению головного мозга.

Специалисты лондонской больницы, в которой находился малыш, уверены, что у Чарли "нет шансов на выживание", а дальнейшее искусственное поддержание жизни приносит мальчику только боль и страдания. В апреле Высший суд Лондона принял решение отключить мальчика от аппаратов жизнедеятельности. Родители обращались в апелляционный суд и Верховный суд с целью оспорить это решение, однако апелляция была отклонена. 20 июня дело было передано в Европейский суд по правам человека, но рассмотрев материалы дела, ЕСПЧ согласился с врачами и принял решение отключить малыша от аппаратов в течение нескольких дней, так как мальчик "подвергнется дальнейшим мучениям если его жизнь будет поддерживаться при отсутствии реальных шансов на выздоровление". По мнению судей, экспериментальное лечение "не имеет ни одного шанса на успех".

Отмечается, что жалоба родителей признана судом необоснованной. Решение принято большинством судей и является окончательным. Таким образом, судьи лишили родителей ребенка последнего шанса на выздоровление малыша.

Родители мальчика собрали 1,3 миллиона фунтов стерлингов на платное лечение в США. Мать ребенка, Кони Йейтс, уже сообщила о желании направить вырученные средства в благотворительный фонд в случае, если суд откажет Чарли в лечении.

"Мы бы хотели помочь другим детям, ведь лекарства помогают в борьбе с болезнью, и мы верим в это", - цитирует BBC маму ребенка.