Хозяйства Оренбуржья испытывают трудности с заготовкой кормов. Причиной замедления темпов работы стали погодные условия. На данный момент сенокос завершен лишь на десятой части лугов.

Площадь сенокоса превышает 44 тыс. га. В лидеры выбились Орск, где скошено 42% от плана, Домбаровский район и Соль-Илецкий городской округ (по 35%). Заготовлено 22 тыс. т сена и 6,1 тыс. т сенажа.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», аграрии региона продолжают обработку паров, уже выполнено 77% планируемой площади. Лидируют хозяйства Соль-Илецкого городского округа. Идут работы по защите растений от вредителей и сорняков. По химическим обработкам гербицидами плановые показатели выполнены на 98%.