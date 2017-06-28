Подмосковное отделение Федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверит все объекты торговли в аэропортах Московского авиаузла, заявил замруководителя подмосковного УФАС Дмитрий Стрельников на пресс-конференции.

УФАС ранее уже возбудило несколько уголовных дел против общепитов в аэропортах из-за монопольно высоких цен. Теперь планируется проверка всех объектов торговли, в том числе киосков по продаже газет и журналов.

«Мы занимаемся в том числе и непродовольственными товарами, исследуем все субъекты, в том числе продающие сопутствующие товары. Поступила информация от граждан, что, грубо говоря, путеводитель, который стоит в аэропорту 1,5 тыс. рублей, <…> в обычном книжном магазине стоит не более 300–400 рублей. Соответственно, мы на начальной стадии приняли решение исследовать сразу все эти рынки с целью выявления недопустимых действий», — заявил Стрельников.

Также он отметил, что в сфере контроля УФАС находятся аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В ходе проверок в Жуковском и Домодедово были выявлены нарушения конкурентной среды сетью фастфудов Burger King, «Шоколадницей» и «Му-Му», в связи с чем УФАС возбудила уголовные дела.