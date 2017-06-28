Совет Федерации назначил прокурора Бурятии Валерия Петрова главным военным прокурором РФ.

Об этом стало известно в среду, 28 июня.

Пост главного военного прокурора был вакантен с апреля, когда на пенсию по выслуге лет вышел занимавший эту должность Сергей Фридинский, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что, согласно Конституции РФ, назначениями и освобождением от должности генпрокурора страны и его заместителей, среди которых главный военный прокурор, занимается верхняя палата Госдумы.