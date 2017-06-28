Экс-солист поп-группы «Иванушки International» Олег Яковлев попал в больницу в тяжелом состоянии. Информацию об этом подтвердила супруга солиста группы Кирилла Андреева Лола Андреева, а также директор коллектива Олег Головко.

По словам Лолы Андреевой, в настоящее время детали случившегося с Олегом Яковлевым неизвестны, кроме того что он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «Звезда». По словам директора группы, действующие участники коллектива выясняют, в какую именно из столичных клиник госпитализирован Яковлев, чтобы выехать туда.

Олег Яковлев пришел в группу «Иванушки International» в 1998 году, заменив в ней Игоря Сорина. В составе трио он выступал до 2013 года, после чего начал сольную карьеру.