Объединенная судостроительная корпорация до конца 2017 года начнет ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом в среду сообщил главный советник главы корпорации по военному кораблестроению, бывший главком ВМФ адмирал Виктор Чирков.

По его словам, сейчас ведется подготовка авианосца к постановке на ремонт.

«Идет работа с документацией, готовятся производственные мощности. Авианосец пойдет в ремонт до конца года», — сказал Чирков «Интерфаксу-АВН».

В феврале корабельная авианесущая ударная группа Северного флота вернулась в Североморск из Средиземного моря. В ее составе был «Адмирал Кузнецов», палубная авиация которого использовалась в Сирии.