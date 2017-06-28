Члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека намерены взять под свой контроль реализацию проекта Томинского ГОКа и ликвидацию Коркинского угольного разреза. С жителями поселков Роза и Томинское правозащитники встретились накануне. На встрече присутствовали и представители Русской медной компании.

Планы по возведению горно-обогатительного комбината вызывают протесты среди местных жителей. В связи с этим принято решение о том, что реализацию проекта будет контролировать постоянная комиссия по экологическим правам.

Пока не принято окончательное решение по поводу того, каким образом будет ликвидирован Коркинский угольный разрез. Однако, как говорят в горнодобывающей компании, все стадии проекта будут обсуждаться с населением.

Лицензия на добычу угля, которая принадлежит Челябинской угольной компании, продолжает действовать до 31 января 2018 года. Горные работы прекратятся в декабре.

Специалисты компании занимаются тушением эндогенных пожаров на разрезе, и это сокращает выброс вредных веществ в атмосферу. На 15 июня зарегистрировано четыре пожара общей площадью 420 кв. м. Очаги возгорания засыпают инертной породой, уточняет ИА «Урал-пресс-информ».