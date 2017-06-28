Поиски двух детей и двух взрослых с лодки, опрокинувшейся почти две недели назад на Чукотке, осложняются затяжным дождем и подъемом уровня рек. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС России.

«Все осложняется тем, что в округе идут дожди, реки полные, и вода холодная – тела не всплывают, поэтому вероятность найти кого-то небольшая», – цитирует слова представителя ведомства «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 15 июня на реке Малый Анюй перевернулась моторная лодка, на ее борту находились семь человек: родители с четырьмя детьми и рулевой.