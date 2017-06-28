Осада здания парламента Венесуэлы снята
Сторонники президента Венесуэлы сняли осаду здания Национальной ассамблеи, находящейся под контролем оппозиции.
Об этом сообщил вице-спикер парламента Фредди Гевара.
«Сейчас большая часть тех, кто творил насилие и осаждал Национальную ассамблею, ретировались», — написал парламентарий в Twitter.
По его словам, депутаты, журналисты и персонал уже вышли из дворца.
«Национальная ассамблея защищается», — добавил Гевара.
Осада здания продолжалась в общей сложности пять часов.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил, что депутаты Национальной ассамблеи были блокированы в здании парламента «вооруженными группировками».
Перед этим три депутата и несколько журналистов были избиты бойцами национальной гвардии.
Позже здание верховного суда страны атаковал вертолет с группой силовиков. Они бросили в здание суда несколько гранат и потребовали от президента Николаса Мадуро уйти в отставку.