Сторонники президента Венесуэлы сняли осаду здания Национальной ассамблеи, находящейся под контролем оппозиции.

Об этом сообщил вице-спикер парламента Фредди Гевара.

«Сейчас большая часть тех, кто творил насилие и осаждал Национальную ассамблею, ретировались», — написал парламентарий в Twitter.

По его словам, депутаты, журналисты и персонал уже вышли из дворца.

Ya se retiraron la mayoría de violentas que asediaban la AN. Diputados, periodistas y personal ya salimos del palacio. La AN se defiende! — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) June 28, 2017

«Национальная ассамблея защищается», — добавил Гевара.

Осада здания продолжалась в общей сложности пять часов.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил, что депутаты Национальной ассамблеи были блокированы в здании парламента «вооруженными группировками».

Перед этим три депутата и несколько журналистов были избиты бойцами национальной гвардии.

Позже здание верховного суда страны атаковал вертолет с группой силовиков. Они бросили в здание суда несколько гранат и потребовали от президента Николаса Мадуро уйти в отставку.