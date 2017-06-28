Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, направлено в суд. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

По данным следствия, в марте 2013 года департамент градостроительства Приморского края заключил с компанией «Приморье Девелопмент» договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка стоимостью более 100 млн рублей. Олег Ежов, возглавлявший департамент, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. При этом он знал о том, что возведение объекта не завершено.

В результате неправомерных действий Ежова бюджету Приморского края причинен крупный материальный ущерб в размере более 26 млн рублей. Прокуратура также предъявила иск о возмещении имущественного вреда. Сообщается, что подозреваемый свою вину не признает.

Напомним, Олег Ежов был задержан 3 мая 2016 года, 30 апреля подал заявление об увольнении по собственному желанию с поста вице-губернатора.