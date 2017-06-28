Президент Республики Сербской Милорад Додик наградил посмертно постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина Орденом знамени с серебряным венком.

Награду на церемонии получил посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов. Власти Республики Сербской отметили большой вклад Виталия Чуркина в развитие политических и дружественных отношений между странами.

Напомним, Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Должность постпреда РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества.