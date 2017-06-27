Проведение Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге внесло изменения в празднование Дня Достоевского, который в этом году отметят 1 июля.

По словам директора музея Достоевского Натальи Ашимбаевой, из-за проведения турнира в Северной столице запретили перекрывать улицы, поэтому праздник не получится отметить на традиционном месте в Кузнечном переулке. В этом году День Достоевского будут праздновать на Пионерской площади.

Музей Достоевского подготовил уличный спектакль «Достоевский в цвете». Как отметила Ашимбаева, театрализованное уличное представление будет иллюстрироваться цитатами классика. Одним из главных сюрпризов для петербуржцев станет парад с участием ростовых кукол, в которых зрители могут узнать известных старух из произведений писателя.

В этом году День Достоевского пройдет уже в восьмой раз. Под его эгидой объединятся около 20 культурных центров, библиотек и музеев, сообщает ИА «Невские новости».