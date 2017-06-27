Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Москве, сообщили в пресс-службе СК.

Днем 26 июня 2017 года 35-летний мужчина с ножом попытался ограбить сотрудника полиции, напав сзади и приставив к горлу правоохранителя нож.

«С целью хищения чужого имущества мужчина напал сзади и приставил нож к шее сотрудника полиции, находящегося в форменном обмундировании при исполнении своих должностных обязанностей. Инспектору удалось пресечь противоправные действия нападавшего и обезвредить его», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия».

Сообщается, что мужчина арестован и полностью признал свою вину.