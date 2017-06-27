Бывший владелец российского автохолдинга «Инком-Авто» Дмитрий Козловский сбежал от следствия после того, как Гагаринский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила представитель Альфа-банка Елена Резниченко агентству ТАСС.

«Суд приговорил Козловского к восьми годам заключения заочно. В настоящее время он скрылся от следствия и разыскивается правоохранительными органами», — сказала Резниченко.

Расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») велось в течение восьми лет. В ходе расследования было установлено, что по указанию Козловского коммерческими организациями были заключены два кредитных договора с Альфа-банком, при этом использовался пакет подложных бухгалтерских документов. В декабре 2016 года дело было передано в суд. Экс-глава «Инком-Авто» находился под подпиской о невыезде, сейчас он в федеральном розыске.