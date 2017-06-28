Члены Совета Федерации планируют разрабатывать нормативные акты по противодействию иностранному влиянию, а также учредить новую, суверенную экспертизу всех разрабатываемых в России законопроектов на предмет их соответствия интересам страны. Помимо этого, сенаторы могут подготовить «черную книгу» о вмешательстве иностранных государств в дела России. Такие идеи были озвучены 27 июня на первом заседании временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. По оценкам экспертов, опрошенных «Известиями», список в «черной книге» может оказаться «довольно большим» — в нее внесут не только страны, но и ряд организаций.

Мониторинг законодательства

Для осуществления этих планов Совет Федерации займется мониторингом российского и зарубежного законодательства по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Разработка нормативных актов будет вестись на основе этого анализа.

Глава временной комиссии СФ Андрей Климов на заседании 27 июня заявил, что «настала пора подготовить собственную «черную книгу» вмешательства» иностранных государств в дела РФ. По его словам, сенаторам есть что написать.

— Эта книга будет полезна и с точки зрения подготовки законодательных предложений, потому что таким образом мы будем изучать инструментарий наших оппонентов и отрабатывать более надежные методы защиты, — пояснил сенатор.

Заместитель секретаря Общественной палаты, дипломат Сергей Орджоникидзе полагает, что в «черную книгу» вносить будут не только страны, но и различные организации и фонды, как государственные, так и частные. И список этот, по его словам, будет «довольно большим».

— Есть разнообразные варианты вмешательства в дела РФ — и через иностранных агентов, и напрямую через посольства. Мы говорим об этом, когда есть конкретные факты, а не догадки — «нам кажется», «нельзя исключать». Стараемся избегать таких формулировок. И фактов у нас много, пришло время их зафиксировать, — сказал «Известиям» Сергей Орджоникидзе.

По его словам, главное — выработать критерий вмешательства, понять, что будет считаться таковым.

— Критерии и принципы невмешательства определены, например, в документах ООН. Их можно и взять за основу — ту же декларацию о невмешательстве во внутренние дела и сам устав [ООН], — предложил дипломат.

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев привел данные, согласно которым объем иностранной финансовой помощи работающим в России неправительственным организациям с 2013 до 2015 года вырос с 36 млрд до более чем 90 млрд рублей, а количество таких НКО увеличилось с 2,5 до 4,5 тыс. Кроме того, по словам сенатора, иностранные некоммерческие структуры, работающие на территории России, в текущем году «официально заявили о внешнем финансировании в размерах 7 млрд рублей».

— Прозвучавшие данные подтверждают необходимость постоянного мониторинга попыток внешнего вмешательства в дела РФ. Мы имеем дело с системным, масштабным, хорошо финансированным вмешательством в дела России. Это стратегия наших геополитических оппонентов, и она не скрывается, — заключил парламентарий.

Андрей Климов отметил, что в рамках комиссии будут созданы несколько групп. Одна из них займется разработкой собственных законодательных предложений. Ее возглавила зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Собственные инициативы

По словам Людмилы Боковой, сенаторы сосредоточатся на мониторинге зарубежного законодательства. Исходить планируется из возможности подготовки адекватных мер со стороны российского законодателя, но с учетом международных норм и с соблюдением прав и свобод граждан РФ. Для примера сенатор привела ситуацию с работой зарегистрированных за рубежом средств массовой информации и НКО, получающих иностранное финансирование.

Глава комиссии Андрей Климов не исключил, что в ответ на законодательные предложения США, направленные против российского канала RT, в России может быть подготовлен адекватный ответ.

— Если в России СМИ получают деньги из-за рубежа и есть доказанные основания полагать, что они работают в пользу иных государств, то министерство юстиции РФ или другой уполномоченный орган должен иметь право при необходимости применять в отношении этих СМИ методы, аналогичные с теми, которые принимаются в России в отношении иностранных агентов. Народ должен знать своих героев, — заявил он.

Сенатор также предложил изучить возможность введения еще одной экспертизы всех разрабатываемых в России законопроектов — «суверенной», по аналогии с антикоррупционной и финансово-экономической.

— Очевидно, следует анализировать и с этой точки зрения — а не наносит ли тот или иной закон ущерб не только национальным интересам страны, но и ее суверенитету, — отметил он.

Что говорят эксперты

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что экспертиза законопроектов — идея не новая, она хорошо себя зарекомендовала в Государственной думе седьмого созыва.

— В нижней палате активно идет работа по усилению экспертной составляющей. Замечательно, что процесс переходит и в верхнюю палату. Это хорошая методология увеличения коэффициента полезного действия — как отдельного парламентария, так и в целом палаты, — отметил политолог.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, напротив, считает, что введение суверенной экспертизы законопроектов — мера «излишняя и странная».

— Подобная экспертиза — отказ от презумпции невиновности авторов законопроектов. Ее проведение предполагает, что люди, которые пишут проекты законов, все-таки могут исходить из интересов, прямо противоположных интересам России, — пояснил эксперт «Известиям».

Гражданское общество

Андрей Климов подчеркнул, что комиссия будет активно задействовать в работе и институты гражданского общества. В частности, уже создана экспертная группа из 15 человек. Отвечая на вопрос «Известий» о том, привлекут ли к этой работе и представителей НКО — иностранных агентов, сенатор подчеркнул, что «при необходимости члены комиссии будут заслушивать всех, кто согласится сотрудничать».

— Это известный принцип. Есть право любого гражданина или любой организации отказаться от сотрудничества, но это тоже оставляет свой след в народной памяти, — сказал он.

Предполагается, что перед российскими сенаторами выступят и «иностранцы, которые видят, что происходит».

— Не один Сноуден готов [говорить]. Есть обращения граждан сопредельных государств с просьбой выступить на комиссии СФ, чтобы рассказать, как и что делается с территории этих стран против России, — рассказал Андрей Климов.

Следующее заседание комиссии может состояться уже в июле, до конца весенней сессии.