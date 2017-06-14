Совет Федерации на пленарном заседании 14 июня создаст Временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Возглавить ее предложено заместителю председателя комитета по международным делам Андрею Климову. По результатам работы комиссии сенаторы подготовят доклад, в котором представят итоги мониторинга законодательства и правоприменительной практики в отношении защиты политической системы РФ от иностранного вмешательства. По мнению экспертов, борьбой с влиянием из-за рубежа должны заниматься в первую очередь уполномоченные на это структуры.

В состав комиссии предложено включить представителей различных комитетов СФ. В нее могут войти сенаторы Олег Морозов и Ольга Тимофеева (комитет по международным делам), Алексей Александров и Людмила Бокова (комитет по конституционному законодательству), Алексей Кондратьев (комитет по обороне и безопасности), Владимир Полетаев (комитет по регламенту) и Игорь Чернышенко (комитет по федеративному устройству и региональной политике).

Как заявил "Известиям" Андрей Климов, первое заседание комиссии после ее утверждения на пленарном заседании верхней палаты может состояться уже в июне.

- До конца месяца мы должны провести организационное заседание, утвердить состав комиссии и обязанности каждого из ее членов, а также подумать над перечнем экспертных организаций, которые необходимо привлечь к работе, - пояснил сенатор.

По словам Андрея Климова, в предверии президентской компании 2018 года комиссия намерена изучить опыт региональных выборов, которые пройдут в единый день голосования в сентябре.

- Наша комиссия не против третьих стран - она за российский народ, за российскую государственность. Какие политики будут побеждать в России, должен решать наш народ, - подчеркнул сенатор, добавив, что по итогам заседаний комиссия будет не реже одного раза в год готовить доклад, который представит в соответствующие органы власти.

Член комитета по международным делам Олег Морозов, в свою очередь, пояснил "Известиям", что задача комиссии - проанализировать картину взаимодействия конкретных институтов гражданского общества, организаций и граждан с зарубежными структурами, которые не скрывают своих контактов с отдельными оппозиционными силами. При этом, по словам сенатора, нельзя связывать деятельность комиссии исключительно с протестными акциями.

- Это может рассматриваться как один из каналов влияния на нашу безопасность. Но главное, мы должны проанализировать наше законодательство - необходимо ли принять дополнительные нормы для более эффективной защиты нашего государства от иностранного вмешательства, - уточнил Олег Морозов.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко назвал создание комиссии по защите госсуверенитета "калькой с американской комиссии по российскому вмешательству". По его мнению, препятствовать зарубежному влиянию на внутренние дела должны в первую очередь не сенаторы, а соответствующие силовые структуры.

По словам директора фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, создание такой комиссии связано с желанием Совета Федерации проявить себя в борьбе с "кольцом врагов".

- Говорить о реальной остроте проблемы было бы серьезным преувеличением, но запрос на активность в этой сфере и конкуренция среди демонстрирующих борьбу объективно присутствует, - заметил политолог.

На заседании также планируется принять проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний 7 июня. В проекте документа, в частности, отмечается, что применение новых форм и методов иностранного вмешательства зачастую становится возможным в результате попыток обойти действующее российское законодательство, которое в связи с этим нуждается в постоянном мониторинге и совершенствовании.