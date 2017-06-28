Центробанк будет пристальнее отслеживать риски, связанные с выдачей банками ипотеки без первоначального взноса. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к регулятору, и собеседник в банковских кругах. В пресс-службе Банка России указали, что такая ипотека может быть источником риска как для банковской системы, так и для физических лиц. В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) подтвердили, что увеличение предложения подобных кредитов — крайне негативная тенденция и ЦБ должен оперативно мониторить эти риски.

Банк России на регулярной основе проводит мониторинг стандартов кредитования банков по ипотечным кредитам, напомнили «Известиям» в пресс-службе ЦБ РФ. Кредитные организации с конца 2014 года ужесточали требования к заемщикам, в том числе и ипотечным, на фоне происходившего тогда роста экономических рисков. Сейчас требования постепенно смягчаются — послабления затронули и условия внесения первоначального взноса. Чтобы не допустить чрезмерного роста таких ссуд, ЦБ применяет повышенные коэффициенты риска. Это дестимулирует банки развивать данный вид кредитования.

— Сейчас существует риск распространения программ ипотеки без первоначальных взносов, поскольку ситуация в экономике улучшается, ставки снижаются, спрос на жилищные кредиты растет. Однако это чревато надуванием «пузырей», особенно со стороны некоторых игроков, поэтому контроль здесь должен и будет ужесточаться, — рассказал источник «Известий» на банковском рынке, принимающий участие в обсуждениях этого вопроса с регулятором.

Собеседник «Известий», близкий к ЦБ, уточнил, что пока о повышении коэффициентов риска речи не идет, однако мониторинг будет усилен. По его словам, снижение размера первоначального взноса ниже 20% создает возможность кредитования клиентов с низкой платежеспособностью.

В настоящее время Банк России «не отмечает роста предложения ипотечных кредитов, по которым соотношение кредит/залог превосходило бы 90%», отметили в ЦБ.

Вместе с тем, по данным компании «Метриум Групп», предложения по ипотеке без первоначального взноса сегодня действуют в 34 новостройках массового сегмента в Москве. Это 14,3 тыс. лотов, или 73,1% от общего количества квартир в жилых комплексах комфорт- и экономкласса в старой Москве. Застройщики предлагают такие ипотечные проекты от восьми российских банков — в их число входят «Возрождение», СМП-банк, Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, Локо-банк, Россельхозбанк, «Санкт-Петербург» и «Открытие».

Ипотечные кредиты с небольшим или нулевым первоначальным взносом «могут быть источником риска как для банковской системы, так и для физических лиц», указали в ЦБ.

— В случае если физическое лицо не сможет обслуживать ипотечный кредит, стоимости предмета залога может оказаться недостаточно для погашения ссудной задолженности. Таким образом, процесс взыскания задолженности с физического лица может быть продолжен даже после реализации предмета залога, — предупредили в Банке России.

Другими словами, в случае невозможности обслуживания ипотеки в некоторых случаях заемщику придется вернуть не только саму квартиру, но и расплатиться другими активами. Кроме того, при реализации предмета залога дефолтного заемщика дополнительные затраты несет и сам банк.

В АИЖК также уверены, что кредиты без первоначального взноса опасны для системы.

— Увеличение предложения кредитов с минимальным или вообще без первоначального взноса — крайне негативный тренд, формирующий значительные риски для всего рынка ипотеки в будущем. Накопление таких рисков должно находиться на оперативном контроле Банка России, а резерв снижения первоначального взноса должен быть при необходимости ограничен, — сообщили «Известиям» в АИЖК.

Отметим, что ранее гендиректор АИЖК Александр Плутник неоднократно предупреждал об опасностях выдачи ипотеки без первоначального взноса. В Сбербанке «Известиям» сообщили, что не планируют развивать ипотеку без первоначального взноса. Там отметили, что сейчас в крупнейшем банке страны такой кредит можно взять лишь при участии материнского капитала. В банке «ДельтаКредит» тоже нельзя получить ипотеку без собственных средств, но их можно взять в кредит, рассказал руководитель управления банка Алексей Тартышев. Не планируют развитие рискованной ипотеки и в Газпромбанке. По словам замначальника управления ипотечного кредитования Бинбанка Анастасии Якуповой, первоначальный взнос позволяет банку увеличить уровень обеспеченности кредитных обязательств.

Существующий на сегодняшний день уровень просрочки по ипотечным кредитам довольно низок (2,5% для кредитов, просроченных больше чем на 90 дней), а в условиях бурного развития рынка приобретает важное значение качество ипотечного портфеля. Банкиры напоминают, что смягчение требований к ипотечным заемщикам во многом предопределило ипотечный кризис в США конца нулевых годов, который затем перерос в глобальный финансовый кризис