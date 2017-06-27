Посетитель московского ресторана впервые расплатился за обед биткоинами.

Об этом сказано в пресс-релизе заведения.

«Первый гость, который воспользовался данной услугой, посетил ресторан 27 июня по предварительной брони. После обеда москвич без труда расплатился криптовалютой со своего счета», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ресторан русской кухни стал первым российским предприятием общепита, который принимает к оплате биткоины.

Сама криптовалюта биткоин появилась в 2009 году и используется для оплаты товаров и услуг в интернете. В некоторых странах банки работают с ней и обменивают на национальную валюту.

В РФ хождение биткоина пока никак не регулируется. Банк России намерен сначала изучить принципы работы криптовалют с тем, чтобы решить, к какому виду активов они относятся.