В России начинают принимать меры для популяризации цифровой экономики среди школьников. Абитуриенты в 2020 году получат возможность сдать тест на знание ряда дисциплин «Цифровой экономики». Благодаря этому они получат несколько дополнительных баллов при поступлении в вуз — как сегодня за сдачу норм ГТО.

В проекте госпрограммы «Цифровая экономика» (подготовлен рабочей группой при Минкомсвязи, представлен в правительство) существует раздел «Кадры и образование». Один из его пунктов гласит, что в России к 2020 году будет введена «система аттестационных нормативов компетентности для цифровой экономики, дающих поступающим в вузы преимущества, аналогичные нормативам ГТО».

По словам одного из членов рабочей группы, пожелавшего остаться анонимным, главная цель инициативы — дать школьникам возможность подтверждать свои компетенции в области цифровой экономики. Тестирование они будут проходить в организациях, список которых рабочая группа сформирует позже. Подготовиться к сдаче теста можно будет на специально созданном интернет-портале — подобно тому, как сейчас можно тренироваться сдавать экзамен на права или ЕГЭ.

Получить информацию о цифровой экономике, по словам собеседника «Известий», школьники смогут из разных источников. Основным источником должны стать учителя, которые пройдут соответствующее обучение.

— Не факт, что все знания могут быть получены в системе обычного образования. Надо мотивировать граждан самостоятельно осваивать эти компетенции. Кроме того, рассматривается возможность массовых онлайн-курсов, — отметил собеседник «Известий».

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) выделяет семь основных разделов цифровой экономики: инфраструктура и связь, финансы и торговля, маркетинг и реклама, медиа и развлечения, образование и кадры, кибербезопасность, государство и общество. По каким именно направлениям будет вестись обучение, также будет определено позже.

Глава РАЭК Сергей Плуготаренко с одобрением отнесся к идее выделить цифровую экономику из традиционных учебных дисциплин.

— Стимулирующее госрегулирование и госучастие РАЭК ставит на первое место в развитии цифровой экономики. Данная инициатива и есть одна из таких стимулирующих мер, — объяснил Сергей Плуготаренко. — Если молодые специалисты, выбравшие профессию, связанную с IT, получат преференции, это будет однозначно хорошей мерой.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что задача поставлена правильная, но над ее реализацией надо еще подумать.

— Классическим офлайновыми методами оценивать знания цифровой экономики — это странно. Это как изучать программирование не на компьютерах, а по книжкам, — объяснил Дмитрий Мариничев. — На мой взгляд, есть смысл вместо оценок выдавать криптовалюту. Ее количество будет определять уровень знания цифровой экономики.

По данным РАЭК, общее число IT-специалистов в России — 2,3 млн человек. Дефицит кадров в этой сфере — более 350 тыс. человек.

В Минобрнауки от комментариев воздержались.