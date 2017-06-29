Ученые НИТУ «МИСиС», МГУ и ООО «Медицинские нанотехнологии» приступили к доклиническим испытаниям российского препарата для лечения раковых опухолей. Препарат содержит наночастицу оксида железа, ее нагрев в магнитном поле позволяет ослабить клетки опухоли и тем самым усилить химиотерапию. Если препарат пройдет доклинику — он станет первым российским средством такого рода. Клинические испытания планируется провести на больных раком молочной железы, в будущем возможно будет применять препарат и для лечения других видов онкологии.

Группа ученых под руководством завлабораторией «Биомедицинские наноматериалы» МИСиС, доктора химических наук, профессора химфака МГУ Александра Мажуги начала доклинические испытания первой российской технологии терапии онкозаболеваний. Лекарство создано на основе нанопрепарата оксида железа.

По словам Александра Мажуги, в случае успеха доклинических испытаний клинические (на людях) начнутся в 2020 году. Сейчас изучают возможности препарата применительно к опухолям молочной железы.

— Технология универсальна, и в будущем ее можно использовать для терапии других видов рака, — прокомментировал Александр Мажуга. — Идея заключается в усиленном эффекте от комбинации двух способов лечения раковых заболеваний — гипертермии, то есть нагревания пораженной ткани, и химиотерапии.

Ученые создали наночастицы магнетита (оксида железа) размером 15 нанометров, покрытые биополимером. Возможность наночастиц из оксида железа лечить рак была случайно открыта американскими учеными в прошлом году. После этого команды ученых из разных стран приступили к разработкам препаратов из этой частицы.

Препарат вводят в организм с помощью иглы. С помощью генератора создается нужная конфигурация магнитного поля — и лекарство «примагничивается» к раковой опухоли. Далее этот же генератор с помощью высокочастотного излучения нагревает наночастицы до 42–46 градусов Цельсия, при этой температуре опухолевые клетки погибают. Далее следует этап химиотерапии, который имеет повышенный эффект за счет ослабления опухолевых клеток.

Другие команды исследователей создают наночастицы в форме шара, а российские ученые первыми сделали их в форме куба. Такая форма позволяет выделять большее количество тепла. Еще одна сторона терапии основана на явлении ферроптоза — гибели клеток от избыточного содержания железа.

Руководитель программы «Женское здоровье» фонда «Вольное дело» Екатерина Башта заявила, что рак молочной железы — наиболее распространенная у женщин форма этого заболевания.

— Сейчас в России 600 тыс. женщин с диагнозом «рак молочной железы», и ежегодно регистрируется 64 тыс. новых случаев, — сообщила Екатерина Башта. — В мире в 2012 году зарегистрировано более 1,7 млн больных. Рак молочной железы излечим, если обнаружен на ранней стадии. Но в России около 40% диагнозов ставятся на поздних стадиях.

Директор по науке кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Эльмира Сафарова заявила, что рынок заинтересован в новых подходах к лечению злокачественных опухолей.

— Что касается терапии, здесь исследователи были сфокусированы больше на кремниевых наночастицах, — отметила Эльмира Сафарова. — Но они, несмотря на многочисленные исследования, широкого применения в медицине не нашли.

Медицинский директор проектов ООО «УК Биопроцесс Кэпитал Партнерс» (фонд, инвестирующий в биотехнологии) Даниил Неменов предположил, что в случае успешного прохождения всех испытаний лекарство может появиться в 2025–2027 годах. В среднем на испытания уходит около 10 лет. По словам эксперта, лекарство можно использовать как дополнение к существующим практикам.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на рак молочной железы приходится 16% всех случаев онкологии у женщин.