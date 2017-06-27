Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ считает, что не нужно наказывать за нацистскую символику в произведениях искусства, если отсутствуют другие признаки пропаганды.

Соответствующий законопроект ведомство разместило во вторник, 27 июня.

«С учетом этого... предлагается исключить административную ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях при условии отсутствия признаков пропаганды», — цитирует пояснительную записку «РИА Новости».

Минкомсвязь отмечает, что по формальному признаку под демонстрацию нацисткой символики подпадают фильмы, картины и другие произведения о Великой Отечественной войне.

Сегодня за публикацию нацисткой и экстремистской атрибутики предусмотрено наказание от штрафа в 1–50 тыс. рублей до административного ареста до 15 суток.