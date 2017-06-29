В предстоящем августе впервые с 2011 года в России может наблюдаться дефляция — удешевление товаров и услуг. Такие прогнозы дают экономисты крупных банков и директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев. По их подсчетам, дефляция может составить порядка 0,2 п.п. Свой вклад в снижение цен внесет увеличение турпотока за границу на 30% и, как следствие, снижение потребительского спроса в России. Однако препятствием для удешевления товаров и услуг может стать существенное ослабление курса рубля и влияние погодных условий на урожай. В ЦБ и МЭР уверены, что, несмотря на рост выездного туризма, внутренний спрос всё же останется положительным.

В последний раз цены в России снижались в августе 2011 года на 0,2 п.п. А до этого дефляция отмечалась в 2005 году. Этим летом увеличение числа россиян, уезжающих за рубеж, может ослабить наметившийся недавно рост потребительского спроса и привести к дефляции, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожидает в августе-сентябре снижение цен в пределах 0,2 п.п.

— Эта дефляция выглядит обоснованной, потому что растет поток выезжающих за рубеж. Это фактор слабого спроса, который дополнительно усиливается отъезжающими, — заявила Наталия Орлова.

Она добавила также, что годовая инфляция в августе-сентябре может выйти на уровни в 3–3,5%.

С Наталией Орловой согласен и директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. По его прогнозу, дефляция в августе составит 0,2–0,3 п.п., из которых 0,1 п.п. может прийтись на слабый спрос из-за увеличения турпотока россиян за границу.

— Препятствовать отрицательной инфляции будет ослабевающий курс рубля. Дефляции может не быть, если курс рубля сильно ослабнет. По итогам года есть шансы выйти на уровень инфляции в 4%, но только при условии, что курс рубля не будет сильно колебаться, — считает Алексей Ведев.

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2017 года турпоток россиян за границу увеличился на 25% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Летом эта цифра может достигнуть 30%, оценил для «Известий» советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. В его ведомстве такую тенденцию объясняют укреплением курса рубля и расширением возможностей для отдыха.

В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что спрос на туристические услуги вырос в результате повышения потребительского оптимизма и роста реальной заработной платы. Также в ЦБ отметили, что в 2017-м рост стоимости туристических услуг по сравнению с прошлым годом составил лишь 1,3%.

Фактором, препятствующим снижению цен на товары и услуги, может стать низкий урожай плодовоовощной продукции из-за неблагоприятных погодных условий, отметил заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. При этом аналитик не исключает, что дефляция в августе составит 0,1 п.п. на фоне слабого восстановления потребительского спроса.

— Реальные доходы населения перестали падать впервые за два года. На этом фоне есть положительная динамика: начал расти потребительский спрос, но этот рост носит очень слабовыраженный характер — менее 1% год к году. А поскольку сильной потребительской активности нет, то и цены не растут, — подытожил Максим Петроневич.

По данным Росстата, потребительский спрос в апреле вырос на 0,1% по отношению к марту. В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что ожидают сохранения этой тенденции и летом. Однако такой темп роста спроса не приводит к росту инфляции.

В мае годовая инфляция составила 4,1%, оставшись на уровне апреля. По итогам года Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 3,8%.

Банк России прогнозирует сохранение годовой инфляции вблизи целевого значения 4%, сообщили в пресс-службе регулятора.