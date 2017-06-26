Стоимость минимального набора продуктов питания в РФ выросла на 9,4%, до 4037 рублей, с начала текущего года. Такие данные приводит Росстат.

Как отмечается на сайте Федеральной службы государственной статистики, наиболее резкий рост был зафиксирован в мае, тогда стоимость минимального набора продуктов поднялась на 4,2% по сравнению с прошлым месяцев.

В частности, в Москве за этот период стоимость набора выросла на 5% и составила 4946 рублей, а по сравнению с началом года цены поднялись на 11,1%. По Санкт-Петербургу этот показатель составил 9,8%.

Больше всего рост цен отразился на стоимости овощей и фруктов. На белокочанную капусту цена возросла в 1,4 раза, на лук, морковь, свеклу и картофель — в 1,2–1,3 раза.