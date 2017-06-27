Коллекцию минералов, среди которых кристалл горного хрусталя весом 150 кг, обнаружили при реставрации павильона «Геология» на ВДНХ.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.

«Во время подготовки к реставрации павильона «Геология» обнаружили коллекцию минералов, которую считали утраченной. Ее собирали со всего Советского Союза и выставляли в 1960–1980-е годы», — цитирует «РИА Новости» официальную страничку градоначальника.

Собянин добавил, что самым ценным экспонатом этой коллекции считается кристалл горного хрусталя весом порядка 150 кг.

Напомним, что в Москве идет реконструкция ВДНХ, которая завершится в 2020 году.